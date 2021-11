Vaccinoloog Pierre Van Damme: “Niet panikeren, omikronvariant kan goed nieuws zijn”

De in Zuid-Afrika ontdekte nieuwe coronavariant veroorzaakt wereldwijd paniek: omikron wordt omschreven als een van de meest besmettelijke virussen ooit. “Toch mogen we niet in doemdenken vervallen”, zegt professor Pierre Van Damme, vaccinoloog aan de Universiteit Antwerpen. “Tot we het antwoord kennen op drie belangrijke vragen, komt het erop aan tijd te kopen. Hoe? Door ons strikt aan de maatregelen te houden .”