Koning van de streetwear Virgil Abloh verliest strijd tegen kanker

Parijs

Virgil Abloh heeft zondag 28 november de strijd tegen kanker verloren, een ziekte waar hij al enkele jaren tegen streed. Abloh werd 41 jaar. Het nieuws over zijn dood werd gisteren bekendgemaakt. Abloh was de oprichter van het luxe streetwear merk Off-White. Hij was ook sinds maart 2018 ontwerper van mannenmode bij Louis Vuitton. In 2019 zette hij een stap terug op verzoek van zijn behandelende arts. Naast het ontwerpen van mode was Abloh - een architect van opleiding - ook kunstenaar. Hij creëerde sculpturen en ontwierp enkele hoezen voor hiphopartiesten als Kanye West en A$AP Rocky. cru