Regeringspartijen winnen parlementsverkiezingen in Kirgizië

Bij de parlementsverkiezingen in de Centraal-Aziatische republiek Kirgizië is de regeringspartij Vaderland als de sterkste kracht uit de bus gekomen. Na de telling van ruim 90 procent van de stemmen kwam de partij zondag op 16,5 procent uit, zo deelde de kiescommissie in de Kirgizische hoofdstad Bisjkek mee.