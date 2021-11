Chauffeur heeft voor 42.000 euro aan boetes niet betaald

Hechtel-Eksel

De politie Kempenland organiseerde vrijdag en zaterdag controles in de politiezone. Op de N74 in Hechtel vond zaterdagavond een grote actie plaats in samenwerking met de douane en aspirant-inspecteurs van de opleidingsschool PLOT.

De douane controleerde op het tanken van rode mazout en betrapte twee bestuurders. Die kregen elk 500 euro boete. Twee andere automobilisten hadden nog openstaande boetes. Een chauffeur moest nog 3.241 euro ophoesten, maar de tweede had voor maar liefst 42.000 euro aan boetes openstaan. Ze konden beiden niet betalen waarna hun voertuigen getakeld werden.

De politie nam zeven rijbewijzen onmiddellijk af voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Twee andere chauffeurs reden veel te snel en moesten eveneens hun rijbewijs inleveren. Tot slot waren er nog ettelijke pv’s voor andere inbreuken, zoals drie mensen die in het bezit waren van verdovende middelen. ppn/gvb