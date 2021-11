Directeur Carlo Gysens van scholengroep Go! Next. — © Sven Dillen

Hasselt

Scholengroep Go! Next telt 32 scholen in West-Limburg, maar voorlopig moet geen enkele vestiging de deuren sluiten. “Wel schakelen de tweede en derde graad van de sportschool in Hasselt grotendeels over op afstandsonderwijs”, zegt algemeen directeur Carlo Gysens.