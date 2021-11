Cercle Brugge heeft al opvolger voor Yves Vanderhaeghe: Oostenrijk Dominik Thalhammer op komst

Thalhammer werkte bij de Oostenrijkse bond, waar hij een project met vrouwenvoetbal leidde. In 2020 nam hij LASK Linz over, waar hij vorig seizoen Antwerp bekampte in Europa. Bij LASK werd hij 13 september jongstleden ontslagen. Sindsdien was hij een vrije coach.

“Dominik Thalhammer beschikt over een schat aan ervaring en skills waarmee hij al solide resultaten boekte met LASK Linz in de Oostenrijkse Bundesliga en op het Europese toneel”, stelt Cercle Brugge in een persbericht.

Als coach was Dominik Thalhammer tussen juli 2020 en september 2021 actief voor het Oostenrijkse LASK Linz. In z’n eerste match als coach van LASK, tijdens de 1/8ste finales van de Europa League, nam hij het meteen op tegen Manchester United. Tijdens de Europese campagne van vorig seizoen nam LASK het in de Europa League-groepsfase onder meer op tegen Antwerp, nadat het in de kwalificatiewedstrijden Sporting CP (Portugal) en DAC Streda (Slovakije) uitschakelde. Uiteindelijk zou LASK Linz in groep J op een 3e plaats eindigen (na Tottenham en Antwerp) met 10 punten uit 6 wedstrijden.

In de Oostenrijkse Bundesliga eindigde Thalhammer met LASK Linz afgelopen seizoen op een 4e plaats. Voor het eerst in 21 jaar bereikte het team ook de Oostenrijkse bekerfinale. Dit seizoen schakelde Thalhammer Vojvodina (Servië) en St. Johnstone (Schotland) om zo LASK Linz te kwalificeren voor de UEFA Europa Conference League-groepsfase.

In het verleden was Dominik Thalhammer ook al 10 jaar actief in verschillende functies voor de Oostenrijkse voetbalbond, waaronder in de ontwikkeling van jonge spelers. “Als coach staat hij bekend als iemand die high-intensity voetbal op de mat brengt met veel pressing en een gezonde agressiviteit naar voor. Bij Cercle Brugge moet Dominik Thalhammer, samen met z’n assistenten Jimmy De Wulf en Miron Muslic, Groen-Zwart zo snel mogelijk uit de degradatiezone halen. Welkom!”, klinkt het.