Achtervolging na ongeval met vluchtmisdrijf in Maaseik

De politie kreeg vrijdag om 22.15 uur een melding van een ongeval in de Stationsstraat in Maaseik. De chauffeur knalde tegen een glasbak en pleegde vluchtmisdrijf. De politie ging in de buurt op zoek naar de man en kon de wagen zoals door getuigen beschreven spotten. De bestuurder reed aan hoge snelheid richting de Diestersteenweg. Dat leidde tot een achtervolging met interceptie. De chauffeur probeert nog te vluchten en rijdt daarbij tegen het portier van de politiewagen. De man wordt gearresteerd en blijkt illegaal in ons land te zijn. De dienst vreemdelingenzaken werd ingelicht. De 33-jarige automobilist bleek onder invloed. Ook het parket werd verwittigd en zijn voertuig getakeld. ppn