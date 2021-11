Brandweer haalt onwel geworden vrouw uit auto na ongeval in Lanklaar

A.K. (69) raakte zaterdag rond 20.40 uur gewond bij een ongeval op de Boslaan in Lanklaar. Ze reed in de richting van Genk toen ze rechtdoor op de rotonde van de Nationaal Parklaan knalde. De auto kwam in de berm tot stilstand en de portieren zaten klem in het zand. Bij aankomst van de hulpdiensten verloor de vrouw regelmatig het bewustzijn. Ze was afwezig en verward. Een spoedarts die toevallig aanwezig was bood de eerste hulp. De brandweer haalde haar uit de auto waarna ze het slachtoffer naar het ziekenhuis overbrachten. Wellicht was de 69-jarige vrouw onwel geworden tijdens het rijden en verloor ze daardoor de controle over het voertuig. ppn