Dit was het voetbalweekend in eerste provinciale

Leider Bree-Beek maakte een goede beurt zonder te spelen, want de achtervolgers leden puntenverlies. Sch.-Beverst speelde gelijk in Achel en Eksel ging helemaal onderuit tegen Helson. De voorsprong van de leider bedraagt nu zes punten. Onderaan behaalde Mechelen a/d Maas z’n eerste zege tegen Juve, dat stilaan in de problemen komt. Bregel deed tegen H.-Millen na lange tijd nog eens wat van hen verwacht wordt: winnen. (jc)