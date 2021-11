Sneeuwpret voor The Foxes: Leicester wint van Watford, ondanks goal van Dennis (ex-Club)

Bij The Foxes stond Timothy Castagne op het veld, Christian Kabasele begon op de bank voor Watford. Maddison (16.), Vardy (34. en 42.) en Lookman scoorden voor The Foxes, King (30.) en Dennis (61.) voor Watford. Leicester staat voorlopig 9e in Engeland met 18 punten, Watford is 16e met 13 punten. De wedstrijd werd gekenmerkt door een stevige sneeuwbui.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Manchester City nam het op tegen West Ham. Zonder Kevin De Bruyne (positieve coronatest) won City met 2-1, dankzij doelpunten van Gündogan (33.) en Fernandinho (90.). Lanzini scoorde in de toegevoegde tijd nog voor West Ham (90.+4). Met 29 punten is het team van Pep Guardiola tweede in de Premier League, op gelijke hoogte van Chelsea.