Igor Bouwens aan het werk in de Africa Eco Race. In januari volgt zijn debuut in de echte Dakar. — © AER

In Parijs is de 44ste Dakar voorgesteld, die net als de voorbije twee edities zal doorgaan in Saoedi-Arabië. Audi debuteert met een hybride wagen en vanuit Limburg maakt Hammenaar Igor Bouwens zijn debuut. Ook Clouseau-zanger Koen Wauters is terug. Met 38 Belgische deelnemers leeft de Dakar weer op in ons land.