Geen Lukaku of Cristiano Ronaldo aan de aftrap in topper tussen Chelsea en Manchester United

De Rode Duivel komt terug uit blessure en was nog niet meteen in de basiself te verwachten van coach Thomas Tuchel. Ronaldo leek wel te verwachten: de 36-jarige Portugees scoorde nog twee keer in het Champions League-duel met Villareal (0-2) en krijgt wellicht een beetje rust van zijn nieuwe coach.

Bij Chelsea staat Timo Werner, ook terug na een blessure, in de spits met Callum Hudson-Odoi en Hakim Ziyech in steun. Bij Man U rekent Carrick op het spitsenduo Jadon Sancho-Marcus Rashford.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen