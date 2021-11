Sinterklaas maakt intrede in Nieuwerkerken

“We zijn blij dat we dit gebeuren toch coronaproof konden organiseren. Zo gingen alle activiteiten buiten door en moesten ouders een Corona Safe Ticket kunnen voorleggen. Gezinnen kregen ook vaste staanplaatsen achter nadarhekken toegewezen. Enkele randactiviteiten in tenten hebben we wel moeten annuleren door de nieuwe coronamaatregelen” zo reageert burgemeester Dries Deferm (CD&V). Geen tenten dus, maar wel veel paraplu’s op het gemeenteplein. Want net toen de Sinterklaasshow om 3 uur zondagnamiddag van start ging, begon het ook te regenen. De zwartepieten hielden de kinderen dan maar warm met dansjes tot de Sint zijn opwachting maakte. “Er waren dit jaar geen stoute kinderen in Nieuwerkerken”, zo klonken de verlossende woorden van de goedheilig man. De kinderen die dapper het regenweer trotseerden werden door de pieten beloonden met een zak vol lekkers. (len)