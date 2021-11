Prins Harry haalt slag thuis: BBC noemt ‘Megxit’ nu ‘Sussexit’

De BBC zendt maandag de tweede aflevering van de documentaire The princess and the press uit, over de moeilijke relatie tussen Meghan Markle en de Britse media. Die tweede aflevering had Megxit als titel en zou over dat vertrek van de Britse royals naar de VS gaan, maar die titel wordt veranderd in Sussexit.

Dat is het gevolg vann recente uitspraken van prins Harry, de echtgenoot van Meghan Markle. “Weinig mensen weten dit”, zei prins Harry toen. “Maar de term Megxit is seksistisch en vrouwonvriendelijk en werd uitgevonden door een trol op het internet. Daarna werd die aangewakkerd door journalisten en raakte hij steeds verder verspreid.”

De makers van de documentaire hebben daarom beslist de titel te veranderen.