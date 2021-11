Meilandjes verliezen deal na islamofobe uitspraken

“Vrouwen met een hoofddoek lijken wel pinguïns. Ik kan niet tegen een hoofddoek.” Of: “Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wilt gewoon de wind in je haren voelen. Dát is vrijheid.” Uitspraken die Erica Meiland (57) onlangs deed in haar biografie kosten de bekende Nederlandse familie hun lucratieve deal met wenskaartenbedrijf Hallmark.

Sinds een klein jaar bood de grote internationale speler wenskaarten aan met bekende uitspraken van de familie Meiland, zoals “Mij niet bellen” en “Wijnen, wijnen, wijnen”. De anti-islamitische uitspraken van Erica lagen het bedrijf dermate zwaar op de maag dat ze de samenwerking zonder enig overleg hebben stopgezet. Erica zegt dat ze niets van haar uitspraken terugneemt.

(tove)