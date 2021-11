Jonge daders randen 16-jarig meisje aan in treinstation en geven elkaar nadien high-five

De politie verspreidt op vraag van het parket van West-Vlaanderen een opsporingsbericht in het kader van een aanrandingszaak. Ze zijn op zoek naar de jonge mannen die op 11 april 2021 een 16-jarig meisje heeft aangerand in het station van Brugge. Ook zijn kompaan wordt gezocht.

De feiten gebeurden op een zondagavond in april van dit jaar. Twee jonge mannen stonden onderaan de trap in de gang van het station. Ze praatten wat en hielden de voorbijgangers in het oog. Wanneer een meisje van 16 jaar voorbij kwam, hadden ze haar meteen gezien. Op de bewakingsbeelden is te zien dat omstreeks 21.20 uur één van de jonge mannen met het slachtoffer op het perron wandelde. De verdachte had op dat ogenblik al zijn arm om het meisje geslagen en trok haar dicht tegen zich aan zodat ze niet weg kon. Hij wandelde met haar naar een bankje op het einde van het perron. Daar trok hij haar op zijn schoot. Hij hield haar stevig vast, trok haar mondmasker naar beneden en kuste haar.

Het meisje had al verschillende keren aangegeven dat ze dit niet wilde, maar ze durfde niet weg te lopen. Na een tijdje stond ze toch op. Ook nu hield de verdachte haar tegen en kuste haar opnieuw. Uiteindelijk liet de man haar toch gaan, en wandelde ze weg. Ze keek nog even om om te zien of hij haar niet meer volgde en ging dan snel naar een ander perron.

De eerste verdachte is rond de 20 jaar oud en normaal gebouwd. Hij heeft zwart haar en droeg een donkergroene trui met een opvallende witte streep op de mouwen en een opschrift op de achterzijde, een zwarte broek en witte sneakers.

Verdachte 2 is zijn kompaan. Die is normaal gebouwd en heeft kort zwart haar met een korte bles. Hij droeg een zwarte joggingbroek van het merk Nike, een groen geruit hemd onder een zwarte jas, witte sneakers en een opvallend mondmasker met een grijnzende doodskop erop.

Herkent u deze twee personen of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0. U kunt getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. Het bericht is ook na te lezen op www.politie.be.