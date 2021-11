FUTSAL OVERZICHT: Halle-Gooik herfstkampioen, Borgerhout is maximum kwijt

Halle-Gooik werkte een vlekkeloze heenronde af en is meer dan verdiend herfstkampioen in de hoogste klasse. Antwerpen wordt wellicht tweede en Borgloon knap derde, na een achtste seizoenszege tegen Eisden-Dorp. De Maaslanders staan met het vrije Hasselt in de buik van het klassement. In tweede nationale B verloor maximumleider Borgerhout zijn eerste twee punten thuis tegen Aarschot. Goed nieuws voor achtervolger PIBO Hoeselt, dat door corona niet kon strijden met Meeuwen, maar zich zo toch een beetje winnaar voelde. In Interprovinciale werden twee van de drie duels afgelast.