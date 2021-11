Heusden-Zolder

Heusden-Zolder ziet, na meer dan 40 jaar, een stuk geschiedenis verdwijnen. Elisa Goris (78), beter bekend als “Lieske” en haar echtgenoot Henri Vanhoudt (81) namen zaterdagavond afscheid van hun café “Slekkenhof” aan de Koerselsebaan in Heusden. “Jammer dat we op deze manier de deuren sluiten maar onze tijd is gekomen.”