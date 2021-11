Ex-‘bunny’ over Playboy Mansion: wilde feesten, beroemdheden en strenge avondklok

Een voormalige Playboy-’bunny’ heeft een boekje open gedaan over het leven in de woning van Hugh Hefner. Over wilde feesten - “nog exuberanter dan men denkt” - beroemdheden die regelmatig te gast waren, haar band met de Playboy-oprichter, maar ook over de strenge avondklok die gold voor de bewoners.

Jenna Bentley was 18 jaar in april 2007 toen haar droom uitkwam: ze mocht een jaar lang in het Bunny House wonen, het gebouw grenzend aan de beroemde Playboy Mansion van Playboy-oprichter Hugh Hefner. Het leven was er volgens haar een sprookje: ze hield zich bezig met bodypainting, persbijeenkomsten en uitstapjes met de Playboy-oprichter en woonde met twaalf wisselende andere meiden in een “Barbie-huis” waar ze in de watten werd gelegd.

Niet alleen werd er voor de bewoonsters gekookt en schoongemaakt, er was ook een telefoon die ze ‘Dial-a-dream’ noemden: “Je drukte op 0 en kon bestellen wat je maar wilde en dat werd geleverd. Als ik om 3 uur ’s nachts frietjes van de McDonald’s wilde, dan kreeg ik dat”, vertelt ze in een interview met Jam Press. In het huis waren er ook persoonlijke stylisten aanwezig, konden de bewoners zich vermaken in een van de vele cinemazalen, op de trampolines of in de mini-zoo.

Slapen op het gazon

In ruil moest Bentley de woonst dan uiteraard wel delen met twaalf andere meisjes delen - “Wat niet altijd gemakkelijk was” - en een aantal strikte regels volgen. Was je om 21 uur niet binnen, dan moest je buiten op het gazon slapen. Vriendjes mochten de bewoonsters niet hebben: wie een afspraakje had, werd sito presto aan de deur gezet. Toch kijkt Bentley - nu goed voor ruim 16.000 volgers op Instagram - terug op een geweldige tijd. “Zelfs nu nog krijg ik een gevoel van nostalgie als ik eraan denk. Niemand kan dat ooit nog nadoen.”

De feesten in de Playboy Mansion waren volgens Bentley nog exuberanter dan de geruchten die al jarenlang de ronde doen. “Het was absurd. Ik herinner me een feest waar zowel Angelina Jolie als Tommy Lee, Pamela Anderson en Dennis Rodman aanwezig waren.” En ja, al die verschillende beroemdheden lieten zich daar geregeld van hun wildste kant zien, maar door het waterdichte zwijgcontract dat Jenna moest tekenen voor ze het huis in mocht, kan ze daar niets over vertellen. Hooguit dat er dus veel sterren waren die “daar seks hadden” en dat ze “zelf ook vaak meedeed”. En over die ene keer dat ze bij Hefner zelf naar binnen liep, terwijl hij juist ‘actief’ was. “Natuurlijk kan ik niet zeggen met wie, maar er waren vier mensen bezig, inclusief Hugh.”

Playboy-oprichter Hugh Hefner. — © AP

Zelf heeft Jenna nooit seks gehad met Hefner - die in 2017 op 91-jarige leeftijd overleed - maar ze herinnert hem wel als een man met “een hart van goud”. “Je voelde je bijzonder omdat hij je uitgekozen had, terwijl miljoenen meisjes dat zouden willen.” Ze zag wel dat anderen bij hem in het gevlei probeerden te komen om meer te verdienen. Aan haar was dat niet besteed. “Toen ik er zat, was hij al in de tachtig en had hij geen seks met de meiden. Hij liep wat rond op zijn pantoffels; tegen die tijd zullen alle blonde meiden er voor hem wel hetzelfde uitgezien hebben. Maar hij was vriendelijk tegen iedereen en hij probeerde iedereen op zijn gemak te stellen. En hij was erg grappig. Ik wou dat ik meer tijd met hem had doorgebracht.”