Tientallen automobilisten zitten zaterdagavond bijna een uur vast in Hasseltse parking

Zelfs de politie werd gebeld om het euvel op te lossen maar tevergeefs. Na iets minder dan een

© rr

uur geraakte het defect aan de slagbomen toch opgelost.

“Je mag er niet aan denken dat hier iets serieus gebeurd zou zijn”, zegt één van de chauffeurs. “Geen enkele van de slagbomen werkte, er was gewoon niemand van Q-Park in het gebouw, er werd niet gereageerd op de noodoproepen vanaf de ticketbalies of bij de uitgangen, niks. En alle uitgangen bleven potdicht. Als iedereen dan toch naar huis moet om 23.00 uur, dan wil je eigenlijk ook meteen naar huis en dat kon dus niet. Super triestig deze service.”

Bij Q-Park bleef het ook stil wanneer we om een reactie vragen. Behalve een automatisch antwoordje op onze mail om meer informatie. Binnen enkele werkdagen zal Q-Park onze vraag behandelen... .

Dirk JACOBS