Omikronvariant duikt op steeds meer plekken in Europa op, eerste land sluit zijn grenzen

Op een paar dagen tijd is de hele wereld in de ban van de omikronvariant. Grenzen gaan dicht, reizigers moeten in quarantainehotels, terwijl op tal van plekken de eerste besmettingen met de nieuwe virusvariant worden bevestigd. Een overzicht.

LEES OOK. Dit weten we al over omikronvariant: mogelijk zes keer besmettelijker dan deltavariant

Alweer een paar letters verder in het Griekse alfabet, alweer een volgens de WHO “zorgwekkende variant”. Over omikron is vooral geweten dat hij zeer besmettelijk is, dat het een variant is met veel mutaties, en dat die mutaties hem mogelijk minder vatbaar maken voor de bestaande vaccins.

Bij ons testte een vrouw positief op de omikronvariant. Ook in Israël, Nederland, Australië, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zuid-Afrika, Italië, Egypte en Malawi zijn al gevallen van de variant al bevestigd.

De WHO heeft landen vrijdag gewaarschuwd tegen het overhaast opleggen van reisbeperkingen, maar toch is er nu al een cascade aan inreisverboden.

- In België geldt vanaf zondag een inreisverbod voor negen landen in zuidelijk Afrika, met name Botswana, Swaziland (eSwatini), Lesotho, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Zambia, Malawi en Zimbabwe. Een belangrijke uitzondering is er wel voor Belgen en mensen met hun hoofdverblijfplaats in België. Die moeten verplicht tien dagen in quarantaine als ze de voorbije veertien dagen in de betrokken Afrikaanse landen verbleven.

LEES OOK. Hoe gaat ons land nieuwe variant buiten houden? Van waterdichte strategie lijkt nog geen sprake

- De Europese lidstaten spraken eerder een inreisverbod vanuit zeven landen af, net als Singapore en Canada. Brazilië kiest voor een inreisverbod vanuit zes Afrikaanse landen. De VS heeft een inreisverbod vanuit acht Afrikaanse landen, Australië vanuit negen en Japan uit het grootste deel van zuidelijk Afrika.

- Het Verenigd Koninkrijk heeft een inreisverbod vanuit tien Afrikaanse landen. Bovendien moeten alle mensen die van eender welk land naar het Verenigd Koninkrijk reizen op de tweede dag na hun aankomst een PCR-test moeten afleggen. Ze moeten zich isoleren tot ze een negatief testresultaat kunnen voorleggen.

- Israël sluit vanaf zondagavond zijn grenzen voor alle buitenlanders. Daarnaast worden ook de maatregelen voor terugkerende reizigers verscherpt. Alle terugkerende Israëli’s moeten in isolatie. Wanneer ze volledig ingeënt zijn tegen COVID-19 en een negatieve PCR-test afleggen, mogen ze die na drie dagen beëindigen. Inwoners die niet gevaccineerd zijn, mogen bij een negatieve test pas na zeven dagen uit isolatie. Buitenlanders die toch een toelating krijgen om het land in te reizen, moeten verplicht in quarantaine in een door de staat ingericht “coronavirushotel”.

- Zwitserland verbiedt alle directe vluchten uit zuidelijk Afrika. Alle reizigers uit België, Zuid-Afrika, Hongkong, Israël, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Nederland, Egypte en Malawi zullen een negatieve coronatest moeten voorleggen en zich in quarantaine plaatsen.