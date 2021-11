Vicewereldkampioen Romain Febvre breekt scheen- en kuitbeen bij zware val

De Franse motorcrosser Romain Febvre heeft zaterdag bij een val in de Supercross van Parijs een kuit- en scheenbeenbreuk opgelopen. Dat meldden Franse media.

De 29-jarige Febvre moet onder het mes en begint daarna de revalidatie met het oog op de start van het WK 2022, op 20 februari in het Engelse Matterley Basin.

De Kawasakirijder eindigde dit seizoen als tweede in het WK achter de Nederlander Jeffrey Herlings. In 2015 won hij de wereldtitel in de MXGP.