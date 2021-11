Vannacht in de NBA: Phoenix wint topper in Brooklyn

De Phoenix Suns hebben zaterdagavond in de NBA de kraker in en tegen Brooklyn gewonnen met 107-113.

Devin Booker (30 punten) en Chris Paul (22 punten, 8 rebounds) leidden de bezoekers naar een zestiende opeenvolgende zege. Dat is slechts één minder dan het clubrecord uit het seizoen 2006-2007. Steve Nash maakte toen het mooie weer bij de Suns. Vandaag is hij trainer van Brooklyn.

De Nets blijven ondanks de zesde nederlaag van het seizoen (tegen veertien zeges) aan de leiding in de Eastern Conference. Ze voelen wel de hete adem van de Miami Heat en de Washington Wizards (13 zeges, 7 nederlagen), die zaterdag allebei wonnen.

Miami was met 104-107 te sterk voor de Chicago Bulls, Washington zette de Dallas Mavericks opzij met 114-120.

In de Western Conference volgen de Phoenix Suns (17 zeges, 3 nederlagen) in het spoor van de Golden State Warriors (17 zeges, 2 nederlagen). Nummer drie Utah won in eigen huis met 127-105 van New Orleans.