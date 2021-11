Losliggende plank zorgt voor heibel op Players Championship darts

Lewis, die een ronde eerder Kim Huybrechts (PDC-34) uitgeschakeld had, verloor de partij met 6-5. Hij zag daarbij een 0-3 voorsprong in rook opgaan en had geen goed woord over voor het gedrag van Wright. Die had Lewis ervan beschuldigd dat hij voortdurend op een losliggende plank stond te wiebelen, terwijl de Schot moest gooien. Maar volgens Lewis was het net Wright die hem bewust uit zijn concentratie haalde door telkens weer over die plank te beginnen.

Na de wedstrijd en het obligate handje ging Lewis verbaal met Wright in de clinch. Na een woordenwisseling waarbij de emoties hoog opliepen werd Lewis veiligheidshalve door de security van het podium geleid. Lewis noemde Wright een valsspeler en herhaalde dat op Twitter. “Zodra hij 0-3 achter kwam begon hij over een plank te mompelen, ik had geen idee wat er gaande was”, postte Lewis. “Hij is een valsspeler, het is schandalig dat de nummer twee van de wereld zich tot zulke praktijken verlaagt.”

“Hij weet dat ik niets verkeerd deed en dat hij zelf zwaar over de schreef ging, dus zal Peter in zijn interview wel lieve dingen over me zeggen” twitterde Lewis ook nog. Daar had hij geen ongelijk in. “Adrian is een geweldige speler en ik hou van hem. Hij is niet voor niets een tweevoudige wereldkampioen. Ik hoop dat hij snel weer speelt in de Premier League, hij hoort er thuis”, klonk het uit de mond van Wright.