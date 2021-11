Slippertje van Andreas Pereira komt Flamengo duur te staan in finale Copa Libertadores

De finale om de Copa Libertadores – zeg maar de Zuid-Amerikaanse Champions League - werd in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo afgewerkt en ging tussen twee Braziliaanse clubs. Palmeiras kwam na vijf minuten op voorsprong via Raphael Veiga. Flamengo-spits Gabriel Barbosa (ex-Inter) tekende twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker.

Andreas Pereira begon in de basis bij Flamengo. De Lommelaar wordt gehuurd van Manchester United en is dit seizoen een van de uitblinkers van de Mengao, maar in de finale werd hij de schlemiel. In de verlenging verslikte Pereira zich in een pass van David Luiz (ex-Chelsea), waardoor Deyverson kon ontsnappen. De spits bleef kalm en schoot zijn ploeg naar de tweede eindzege op rij in het Copa Libertadores-toernooi.

Palmeiras is pas de eerste club sinds Boca Juniors (2000-2001) die de beker twee keer achter elkaar weet te winnen. Recordwinnaar Independiente (zeven keer) won de Copa Libertadores tussen 1972 en 1975 vier keer achter elkaar.