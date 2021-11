“Queen neemt alleen telefoon op voor deze twee mensen”

Als bij de Britse koningin Elizabeth de telefoon overgaat, neemt ze die naar verluidt alleen op voor twee mensen in het bijzonder. Dat beweert tenminste Britse journalist en royaltykenner Jonathan Sacerdoti in de podcast ‘The Royally US’, die eerder deze week verscheen.

“Blijkbaar heeft de Queen twee mensen die ze het vaakst via de telefoon spreekt”, zegt Sacerdoti over de Britse vorstin, die overigens van de geheime inlichtingendienst MI6 een speciaal beveiligde Samsung-telefoon heeft gekregen om mee te bellen. “Het zou gaan om haar dochter prinses Anne zijn en … haar racemanager John Warren.”

De Queen staat bekend als een groot liefhebber van de paardensport, en in het bijzonder de paardenrennen. Ze heeft dan ook haar eigen paarden die meedoen in wedstrijden. Warren is verantwoordelijk voor het beheer van die renpaarden van de koningin. Hij nam de taak over van zijn schoonvader graaf Henry van Carnarvon, toen die in 2001 overleed.