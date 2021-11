Onbekenden gooien knalvuurwerk naar woning van Bart De Wever

Het incident op de Herentalsebaan gebeurde rond 21.45u. “De bewoners hoorden een luide knal en verwittigden de politie”, vertelt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. De politie kwam ter plaatse voor nazicht aan en rond de woning en kon vaststellen dat er inderdaad vuurwerk ontploft was. “Niemand raakte gewond en er was ook geen schade”, aldus Bruyns. “De zaak wordt verder onderzocht.”

Traditioneel veroorzaakt knalvuurwerk in de wintermaanden heel wat overlast in de stad. Wie op heterdaad betrapt wordt bij het gooien van vuurwerk of wie in het bezit is van vuurwerk krijgt een GAS-boete.

