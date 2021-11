Ook tweede wedstrijd onder Xavi wordt gewonnen: Nederlanders De Jong en Depay behoeden Barcelona voor puntenverlies

Halverwege was er nog niet gescoord in het Estadio de la Ceramica. Frenkie de Jong bracht daar vlak na de rust al snel verandering in met zijn eerste doelpunt van het seizoen. Een kwartier voor tijd maakte Samuel Chukwueze na een slechte interceptie van Gerard Piqué echter gelijk.

Toch stapten de Catalanen nog als winnaar van het terrein. Memphis Depay scoorde in minuut 88 de 1-2 en diep in de blessuretijd nam Philippe Coutinho alle twijfels weg. De Braziliaanse invaller zette vanop de stip de 1-3 op het bord.

Barcelona behoudt door de tweede opeenvolgende overwinning onder Xavi aansluiting met de top 6 met 23 op 42. Villarreal is pas twaalfde met 16 punten uit evenveel wedstrijden.