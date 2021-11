Storm Arwen eist drie doden in Verenigd Koninkrijk

Arwen ging sinds vrijdagmiddag gepaard met zware windstoten, regen en sneeuwval. De autoriteiten hadden de Britten gewaarschuwd door een zeldzame code rood af te kondigen voor de nacht. Dat betekent dat levensgevaarlijk noodweer in aantocht is.

Het Britse meteorologische agentschap Met Office waarschuwde voor erg hevige rukwinden in de loop van zaterdag. Afhankelijk van de regio geldt nu een oranje of gele code, maar het agentschap waarschuwt om geen verplaatsingen uit te voeren die niet absoluut noodzakelijk zijn.

Mensen krijgen de raad om ver van de kust te blijven — © REUTERS

De drie slachtoffers kwamen om het leven door verschillende incidenten. In het Noord-Ierse Antrim viel een boom op een auto, met de dood van een schooldirecteur tot gevolg. In het Engelse Ambleside werd een man uit Lancaster geraakt door een boom. Hij overleed volgens de politie ter plekke. Ook in het Schotse Aberdeenshire kwam een automobilist om toen er een boom op zijn wagen viel.

De politie meldde dat 120 vrachtwagens “vast kwamen te zitten in de sneeuw” op snelweg M62 door Engeland. Energieleverancier Northern Powergrid schatte dat de hevige rukwinden zowat 55.000 klanten in het noorden van Engeland zonder elektriciteit hadden gezet. Op verschillende video’s op sociale media is over het hele land te zien hoe wild de zee tekeergaat. “Mensen moeten ver van de kust blijven, aangezien de golven levensgevaarlijk zijn”, aldus Met Office.