Drugsproductie ontdekt op industrieterrein in Zutendaal

Zutendaal

De civiele bescherming ruimde zaterdag in de Zevenputtenstraat op het industrieterrein van Zutendaal de restanten van een drugsproductie op. Het zou gaan om een chemisch lab, al kon niemand dat zaterdag bevestigen.

Behalve de civiele bescherming zakte ook de federale gerechtelijke politie (FGP) naar Zutendaal af. Zij liepen een loods binnen en buiten. De installatie en aanwezige vloeistoffen, meestal opgeslagen in kleine vaten, werden opgeruimd.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be. ppn