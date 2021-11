Bayern München klopt Arminia Bielefeld zonder glans, maar is wel weer een straf record rijker

Bayern München heeft gedaan wat het moest doen. In een glansloze partij nam het in de eigen Allianz Arena met het kleinste verschil de maat van Arminia Bielefeld. Leroy Sané was de enige die kon scoren. De leidersplaats gaat zo weer van Dortmund naar München.

Het was een vrij inspiratieloze eerste helft vanwege Bayern München. Op een paar goede momenten na hield Bielefeld al bij al makkelijk stand. Gelukkig voor Bayern kwamen de tegenprikken van Bielefeld er ook niet goed uit of de troepen van Julian Nagelsmann moesten met een achterstand gaan rusten.

Ook in de tweede helft was het lang zoeken voor Der Rekordmeister. Uiteindelijk was het Leroy Sané die Bayern in minuut 71 bevrijdde met de 1-0. De 2-0 van Gnabry strandde op de paal.

Het doelpunt van Sané was overigens goed voor alweer een indrukwekkend record. Bayern München scoorde dit kalenderjaar al 102 doelpunten, een record in de Duitse hoogste klasse. Het vorige record stond op naam van Keulen, dat in 1977 101 keer de netten deed trillen.

Bayern München voert het klassement opnieuw aan, met één puntje voor op Borussia Dortmund.