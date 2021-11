Kortrijk kan niet meer winnen en boekt in Eupen vierde gelijkspel op een rij

Met Eupen en KV Kortrijk keken twee teams met hetzelfde puntenaantal (21 op 45) elkaar in de ogen. Degene die de partij zou winnen, beukte alvast tijdelijk de poort naar de achtste plek open. Het resulteerde in een rechttoe-rechtaan partij waar vol voor de zege werd gegaan, maar finaal niemand aan het langste eind trok.

LEES OOK. Zwak KV Mechelen gaat kopje onder bij Cercle Brugge, dat deugddoende en eerste thuisoverwinning boekt

Eupen, als een raket aan het seizoen begonnen, maar nu 1 op 15, moest winnen. Ook Kortrijk wilde nog eens van een zege proeven na vier matchen zonder. Het waren de bezoekers die het snedigst startten. De controle bleek volledig voor KVK, Nurudeen stond alert te keepen en zat telkens tussen de vele voorzetten, waardoor het nooit echt gevaarlijk werd voor doel. Ook de Eupense fans leken nog niet wakker, enkel de West-Vlamingen lieten zich horen.

Eén zwaluw maakt nog geen lente - al zou die zich sowieso niet laten zien bij een gevoelstemperatuur van -2 – want de eerste keer dat Eupen echt voorin kwam, was het meteen raak. Kortrijk had net een kans gemist, waarna Kayembe een bal diep stuurde die Nuhu binnen hield. Radovanovic, niet gecoacht door Rougeaux, bleef wijken en zette zijn tackle veel te laat in. Ngoy kon aan de tweede paal veel te makkelijk voorbij Dewaele komen en miste niet. 1-0, misschien wat tegen de gang van het spel in, maar Kortrijk betaalde meteen cash voor het zwak verdedigen met Dewaele als exponent.

De bezoekers lieten het niet aan hun hart komen. Rougeaux verstuurde een prima cross van vijftig meter naar D’Haene, die keihard en precies Nurudeen verschalkte. Al moet gezegd dat de Eupense doelman compleet verkeerd geplaatst stond.

Naar de overzijde dan weer. Selemani liet zich te makkelijk aftroeven en claimde onterecht een fout, waardoor nog slechts een drietal Kerels achterin stonden. Ze konden alleen maar lijdzaam toezien hoe Kayembe Peeters aanspeelde, die de thuisploeg meteen weer de voorsprong schonk.

© BELGA

Hoge foutenlast

In een amusant schouwspel gingen beide teams vol voor de aanval, waarbij de aandacht (te) weinig op de organisatie lag. Bij Kortrijk gaf Moreno niet thuis, ook Gueye zat in de achterzak van Agbadou. Bij Eupen speelden Nurudeen en Heris verre van hun beste match. Rusten deden we evenwel bij 2-1.

Het werd de partij van de vele fouten, want al bij de eerste fase in de tweede helft ging het licht volledig uit bij Nurudeen. Sibiry met de harde terugspeelbal, de keeper miste zijn controle compleet en maaide vervolgens Vandendriessche om. Selemani eiste de strafschop op, maar trapte hem veel te zwak op Nurudeen, die zijn foutje herstelde en in corner bokste.

Waarop Eupen een lesje gaf in hoe zeker niet op een corner te verdedigen. Een zware dekkingsfout en gebrekkige communicatie braken de panda’s zuur op. Vandendriessche was bij Peeters vandaan gelopen, waarop Ngoy en Heris niet communiceerden. Vandendriessche profiteerde maximaal, want de Kortrijkse middenvelder kon in niemandsland zijne eerste van het seizoen binnenkoppen. Ook Nurudeen zag er wederom niet al te goed uit. Alles te herdoen dus voor Eupen na slechts een handvol minuten in de tweede helft.

© BELGA

Beide teams bleven pressen, maar echte kansen leverde dat niet op. Palaversa probeerde het van ver, zijn streep vloog een meter over. Dan kwam Eupen er dichter bij. Ngoy wurmde zich tussen Rougeaux, Palaversa en Dewaele, de bal hobbelde tot bij Peeters, die niet goed kon afdrukken, waarop D’Haene ternauwernood redding bracht.

Het werd heel heet voor het doel van Kortrijk. Ook Vandendriessche moest een bal van de lijn keren, dit keer van Deom. De daaropvolgende corner erd ei zo na binnen gekopt door Rocha, Ilic zat ertussen. Ook bij de laatste hoekschop zat de Servische doelman er gevat tussen.

Een 2-2-eindstand dus, gezien de laatste minuten kon Kortrijk daar zeker niet over klagen. Defensief zag het er toch niet altijd al te best uit. Feit is dat KVK niet meer kan winnen, voor de vierde match op rij drawt het. Zowel Kortrijk als Eupen staan nu respectievelijk zesde en achtste, maar dat zal van korte duur zijn. Beide teams schieten niets op met het punt.