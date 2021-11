Atalanta zet Juventus een hak in Italiaanse topper en wordt gedeeld derde

Atalanta heeft de topper in en tegen Juventus naar zich toegetrokken. In Turijn volstond een doelpunt van Duvan Zapata in de eerste helft om de Bianconeri op zeven punten te zetten in het klassement. Inter kan straks nog wel opnieuw alleen derde worden als het minstens een punt pakt bij Venezia. Juve blijft hangen op een teleurstellende achtste stek.