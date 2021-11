Loena Hendrickx herstelt zich in Sochi en klimt naar vijfde plaats op Grand Prix kunstschaatsen

De Grand Prix bracht haar de vijfde plaats. In Espoo (Finlandia Trophy), Turijn (Gran Premio d’Italia) en Leuven (Belgisch kampioenschap) was sprake van een opgaande lijn. Het totaal dat de 22-jarige kunstschaatster uit Arendonk in de olympische stad van 2014 haalde, stak daar toch schril bij af.

In het IJsberg schaatspaleis van Sochi verzamelde Hendrickx 203,69 punten. In een gouden outfit bleek ze over veerkracht te beschikken, afgezien van één minder solide sprong. De drievoudige Rittberger, vorige week geprobeerd, ging vlekkeloos. In de kiss and cry zone verscheen achter een gouden mondkapje een brede lach. In de rangschikking passeerde ze de Canadese Madeline Schizas.

Het publiek was de Belgische goed gezind. “Go Loena” stond er op een spandoek en er werd met de nationale driekleur gewapperd. Het tegenvallende korte programma waarin de combinatie van twee drievoudige sprongen mislukte en Hendrickx een flip miste, leek alweer vergeten.

Kamila Valieva won met 272,71 punten. Dat was een wereldrecord. Officieus dan wel, want een jurysport als het kunstschaatsen kent geen officiële records. De Russin Valieva bleef haar landgenote Elizabeta Tuktamysheva ruimschoots voor (229,23). De derde plaats was voor Maiia Khromykh (219,89) .

Valieva had op de eerste dag met een ongekend hoge score van 87,42 al een grote voorsprong genomen. Die vergrootte ze zaterdag nog in het vrije programma.

Vier weken geleden had de vijftienjarige rijdster uit Moskou in Vancouver al veel bewondering geoogst met haar zege in Skate Canada (265,08 punten). Iets meer dan twee maanden voor de Winterspelen moet ze worden aanzien als de voornaamste kandidaat voor het goud.

De afstand met “veterane” Tuktamysheva (al 24) was groot, toch leverde de nummer twee van het laatste wereldkampioenschap een van haar beste prestaties. Maar feit is dat de rest van het deelneemstersveld met koploopster Mariah Bell uit de Verenigde Staten zaterdag al in geslagen positie aan het vrije programma moest beginnen.

Bell viel van het podium en Khromykh, die net als Hendrickx een minder korte programma had gekend, klom er op. Een compleet Russisch podium, de prognoses waren weer eens uitgekomen.