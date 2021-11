“Magische tijden in het verschiet”: Oliver Naesen wordt vader

Wielrenner Oliver Naesen heeft op zijn Instagram heuglijk nieuws aangekondigd. De renner van AG2R-Citroën wordt in mei voor de eerste keer papa.

De babyboom in het Belgisch peloton gaat verder. Nadat onlangs (opnieuw) Bert Van Lerberghe (Basiel), Yves Lampaert (Aloïs) en Edward Theuns (Scott) vader werden, kondigde Oliver Naesen zaterdagmiddag op sociale media aan dat Dorien en hij een eerste kindje verwachten in mei. Naesen Jr is goed getimed: na de voorjaarsklassiekers en voor de Tour.

Ondertussen is ook de vriendin van Tiesj Benoot hoogzwanger. Ook hier zette Wout van Aert begin dit jaar de trend toen Sarah beviel van Georges. Diens ploegmaat Nathan Van Hooydonck en Alicia Cara verwachten in februari eveneens een eerste zoontje. Net als Guillaume Van Keirsbulck en zijn Taïsa die half januari de ouders worden van een jongetje.