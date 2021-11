Marthe dan toch een beetje aanwezig tijdens K2 zoekt K3: “Gelukkig is er de make-up”

Eerder deze week raakte bekend dat Marthe van K3 besmet is met het coronavirus. En dat komt wel slecht uit want vanavond vindt de finale van K2 zoekt K3 plaats. En daar kan ze dus niet bij zijn, of toch niet helemaal.

Gisteren sprak Gert Verhulst nog van een ‘noodplan’ om Marthe er toch bij te laten zijn. Dat noodplan is een videocall geworden. In het digitale tijdperk waarin iedereen dagelijks wel eens moet videobellen is dat dan ook niet onlogisch. “Ik vind het verschrikkelijk dat ik het moet missen”, zei Marthe bij het begin van de show. Maar ze voelt zich niet ziek en spreekt van geluk. Wanneer er haar gezegd wordt dat ze er goed uitziet ondanks haar besmetting antwoordt ze vrolijk dat dat aan de make-up te danken is.

Voor de kijkers werd ook nog eens verduidelijkt dat Marthe wel degelijk thuis is, zoals de coronaregels voorschrijven. De zwarte achtergrond, dat is gewoon Marthe’s uitgerolde rolgordijn.

Wie gedacht had dat Marthe enkel zou kijken vanavond, heeft het trouwens goed mis. Want zelfs al zit ze thuis in isolatie, zal ze ook meezingen.