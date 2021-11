Alain Prost: “Fernando Alonso is nog steeds de beste rijder in de Formule 1”

Tegenwoordig is Alain Prost aan de slag als adviseur bij het Alpine F1-team, het team waarmee Fernando Alonso zijn comeback maakte in de F1.

Tijdens de GP van Qatar wist Alonso zijn eerste F1-podium in ruim zeven jaar te scoren. In de openingsfase passeerde hij Pierre Gasly, die van de tweede plaats gestart was en later moest hij enkel nog Max Verstappen laten voorgaan.

Tegen het einde van de race werd het nog even spannend toen Sergio Perez in sneltreinvaart naderde maar door een goede strategie en knap teamwork van Esteban Ocon wist Alonso zijn podiumplaats veilig te stellen.

“Ik heb hier zo lang op gewacht, dus ik ben blij”, aldus Alonso na de race.

“Het was een vreemd podium voor mij. Ik wist niet echt wat ik moest doen. Die twee rijders zijn in een oorlog verwikkeld en daar was ik, die niet te veel wilde opvallen!”

Maar volgens Alain Prost was er geen twijfel over wie na de GP van Qatar de ster op het podium was. Dat vertelt hij in een interview met ‘Auto, Motor und Sport.’

“Voor mij is hij de beste rijder van het veld,” aldus Prost. “Het overzicht over de race dat hij heeft is ongelooflijk, net als zijn gevoel voor de banden, de opmerkingen die hij maakt over de auto en hoe hij de ingenieurs van informatie voorziet.”

Na een afwezigheid van twee jaar hebben ze bij Alpine, als we Prost mogen geloven, ook te maken met een herboren Alonso.

“Fernando heeft me altijd verteld dat hij een ander mens is geworden, en ik moet zeggen dat hij gelijk had”, verklaarde Prost. ”Hij staat volledig ten dienste van het team, en dat is heel goed voor het team.”

Maar hoe lang gaat Alonso er nog mee door? De Spanjaard heeft bij zijn F1-comeback laten weten dat hij dit jaar beschouwt als een overgangsjaar met het oog op 2022, wanneer de nieuwe reglementen in de Formule 1 van kracht gaan. Dan wil hij competitief zijn en aan het einde van het seizoen zal hij vervolgens zijn opties afwegen.

