Dimitri Van den Bergh (PDC-5) is er zaterdag in het Engelse Minehead niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van het Players Championship darts (PDC/590.000 euro). In de tweede ronde moest hij met 6-2 duidelijk zijn meerdere erkennen in de Nederlander Danny Noppert (PDC-17).