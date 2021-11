Jonge Red Lions stoten na zege tegen Chili als groepswinnaar door naar kwartfinales op WK hockey junioren

Op het WK hockey voor junioren (-21) hebben de jonge Red Lions zaterdag in het Indiase Bhubaneswar hun derde en laatste wedstrijd in groep A met 3-0 gewonnen van Chili. Ze stoten als groepswinnaar door naar de kwartfinales. Daarin treffen de jongens van coach Jeroen Baart dinsdag gastland India, dat tweede werd in groep B.