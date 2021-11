Steven Gerrard wint met Aston Villa ook bij Crystal Palace van Benteke, Liverpool walst over Southampton

Vorige week won het Aston Villa van nieuwbakken coach Steven Gerrard al meteen tegen Brighton. Nu ging Crystal Palace voor de bijl. Matt Targett opende op het kwartier de score namens de bezoekers. Christian Benteke en co slaagden er niet meer in om de gelijkmaker te forceren. Het was integendeel John McGinn (86.) die er in de slotfase nog een tweede bezoekende treffer bijdeed. De 1-2 van Marc Guehi (90.+5) viel veel te laat. Palace en Villa staan gedeeld tiende met 16 punten.

Scoreloos gelijkspel voor Dendoncker

Op hetzelfde tijdstip was ook Wolverhampton aan zet bij Norwich. Dat duel kreeg geen doelpunten te zien. Ook Leander Dendoncker, die een kwartier voor tijd het speelveld betrad, kon de bezoekers niet helpen aan de winning goal. Wolverhampton is zesde met 20 punten, Norwich voorlaatste met 9 eenheden. Laatstgenoemde zette wel een knappe 7 op 9 neer.

Diogo Jota leidt Liverpool naar comfortabele overwinning

Liverpool had thuis geen kind aan Southampton, dat met zware 4-0 cijfers afdroop op Anfield. Bij de rust stond er al een droge 3-0 op het scorebord. Tweemaal Jota en Thiago vonden de weg naar doel.

Virgil van Dijk deed er na de pauze nog eentje bij tegen zijn ex-club. De Reds hijgen met 28 punten in de nek van koploper Chelsea (29 ptn.), dat zelf nog Manchester United ontvangt zondag.