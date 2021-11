Verwarring over vakantiehuisjes: “Erin feesten mag met 15 mensen, huren met meer”

“We begrijpen dat mensen nood hebben aan vakantie, maar we proberen het mixen van verschillende bubbels - ook al gebruiken we dat concept niet meer - te beperken. Verschillende groepen vrienden en familie mogen nog samen naar logies, maar we hebben het beperkt tot 15 personen”, klonk het vanochtend nog letterlijk op Radio 1. Maar later op de dag zorgde Verlinden op Twitter voor verwarring toen ze verwees naar het feit dat je “je best beperkt tot 15 personen” en het eigenlijk niet om een verplichting gaat.

Gevraagd naar verduidelijking bevestigt haar kabinet dat je wel degelijk nog altijd met meer dan 15 personen een weekendje naar de Ardennen kan. “Het komt erop neer dat je bijvoorbeeld met 20 personen dat huisje kan huren, maar dat je er zeker niet met meer dan 15 personen mag feesten”, zegt Marie Verbeke, woordvoerder van de minister.

Huisjes in plaats van feestzalen

In het Koninklijk Besluit dat vanmorgen gepubliceerd werd staat dat het verbod op private bijeenkomsten die binnen plaatsvinden, niet van toepassing is in “de private woonst of in een klein toeristisch logies”. Die toeristische logies worden verder in het KB gedefinieerd als vakantiewoningen waar maximum 15 mensen kunnen logeren. “Maar het feit dat we dat getal erin hebben gezet is gewoon om te vermijden dat de mensen vakantiewoningen gaan huren om te feesten omdat ze geen feestzaal meer kunnen huren”, aldus Verbeke.