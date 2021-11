Net als in de bekercompetitie werd een zwak STVV geklopt zaterdagnamiddag in het Stade du Pairay. Jallow en Mikautadze straften twee keer slecht verdedigingswerk van kapitein Toni Leistner af. Verdiende zege voor een kwiekere thuisploeg, STVV laat een mooie kans liggen om te klimmen in het klassement.