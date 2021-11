Borussia Dortmund trekt in beperkt Belgisch onderonsje tegen Wolfsburg aan het langste eind

De topwedstrijd op zaterdagnamiddag in de Bundesliga was er een tussen Wolfsburg en Borussia Dortmund. Zonder Koen Casteels en Thorgan Hazard, beiden testten begin deze week nog positief op het coronavirus. Dortmund won met 1-3 en wordt zo even leider in de Bundesliga. In het streekduel tussen Keulen en Borussia Mönchengladbach werd het 4-1.

Normaal gezien staan er in een duel tussen Wolfsburg en Dortmund een pak Belgen op het veld. Dat was nu iets minder, want Koen Casteels en Thorgan Hazard hebben door coronabesmettingen onvoldoende kunnen trainen. Axel Witsel en Sebastiaan Bornauw zaten dan weer op de bank. Wel in de basis? Aster Vranckx en Dodi Lukebakio bij Wolfsburg, Thomas Meunier bij Dortmund.

Wolfsburg drukte meteen het gaspedaal in door na twee minuten al op voorsprong te klimmen. Wout Weghorst was de doelpuntenmaker van dienst. Emre Can, die de voorkeur kreeg op Axel Witsel, maakt iets na het halfuur alweer gelijk waardoor we met een 1-1 de kleedkamers indoken.

Tien minuten na de pauze ging Dortmund dan op en over Die Wölfe. Donyell Malen zorgde voor de 1-2.

De thuisploeg bleef niet bij de pakken zitten en zette Dortmund onder druk. Een gelijkmaker kwam er echter niet van. Dan ging Malen naar de kant en kwam het Noorse wonderkind Erling Haaland in de ploeg. Het Noorse wonderkind maakte na enkele weken afwezigheid opnieuw zijn opwachting. En hoe. Nadat Lukebakio twee grote kansen niet benutte, trof Haaland met zijn atletisch vermogen wel raak: 1-3, 50e goal in evenveel competitieduels voor hem en boeken toe voor Wolfsburg.

Dortmund wordt in afwachting van het resultaat van Bayern later op de avond even alleen leider.

Keulen stuurt Mönchengladbach in burenduel met lege handen terug

Die andere Borussia trok naar streekgenoot Keulen. Al zal het die verplaatsing zo snel mogelijk weer willen vergeten. Het werd namelijk 4-1 in het voordeel van Keulen. Ljubicic opende na rust de score, Jonas Hofmann maakte een kwartier voor tijd nog wel gelijk, maar dan schakelde de thuisploeg een versnelling hoger. Uth, Duda en Andersson zorgden nog voor de zware 4-1-cijfers.