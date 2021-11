Matthias Casse haalt finale op Grand Slam in Abu Dhabi

Matthias Casse heeft zich zaterdag op het Grand Slam judotoernooi van Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten geplaatst voor de finale in de klasse tot 81 kg.

Het nummer twee van de wereld was vrij in de eerste ronde en versloeg daarna in zijn poule de Canadees Constantin Gabun (IJF 122) en de Oekraïner Sergii Krivchach (IJF 94). In de halve finales vloerde hij de Rus Aslan Lappinagov (IJF 18).

Casse neemt het in de finale op tegen de Rus Alan Khubetsov (IJF 12). Die zette in de halve eindstrijd de Duitser Tim Gramkow (IJF 73) opzij.

De 24-jarige Casse mikt op een tweede zege op Grand Slam-niveau. Vorig jaar won hij het prestigieuze toernooi van Parijs. Dit seizoen kroonde Casse zich al tot wereldkampioen, won zilver op het EK en brons op de Olympische Spelen.