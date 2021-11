Het vaccinatiecentrum in Hasselt verhuist straks naar een grote locatie op de site Park H. — © Karel Hemerijckx

Hasselt

Vanaf december komt de boostercampagne in een stroomversnelling en zullen er wekelijks 300.000 derde prikken in Vlaanderen worden gezet. Het zwaartepunt van de campagne komt opnieuw bij de vaccinatiecentra te liggen. “Geen verrassing, we zijn er klaar voor”, luidt het bij de Limburgse centrummanagers.