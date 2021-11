Ook parenclubs moeten dicht: “Testbus met verpleegster geregeld voor niks”

Parenclub Eroxx zit in dezelfde categorie als de discotheken. Dus moeten ook Bart en Nina Jacobs voor minstens drie weken de deuren sluiten. Dat hadden de zaakvoerders niet zien aankomen. Om hun club in alle veiligheid draaiende te houden, hadden ze een lijnbus gekocht die op de parking staat als een soort testcentrum. Daarin neemt een professionele verpleegster – “niet zomaar iemand van achter de toog” – samen met een assistente coronatests af.

“Die bus heeft me 7.000 euro gekost, inclusief spuiten en belettering”, zegt Bart Jacobs. “Ze staat sinds deze week trots te blinken aan mijn inkom, en uitgerekend nu zeggen ze: doe het boeltje maar dicht. Daarnaast had ik nog eens voor 7.000 euro coronatests gekocht. Ook dat blijkt nu allemaal voor niks te zijn geweest.”

Voor 7.000 euro coronatests, en nog eens 7.000 euro voor de bus: “Allemaal voor niks”, zeggen Bart en Nina Jacobs (links). — © koen fasseur

Nochtans werkt zijn zelf uitgevonden testcentrum perfect, zegt de zaakvoerder. “Donderdag hebben we een eerste keer gewerkt met onze bus. Vier mensen hebben positief getest en zijn de club dus niet eens binnen geweest. Als parenclub worden we in deze coronacrisis weleens scheef bekeken. Maar je bent hier verdorie geruster dan op een trouwfeest of café. Ik had echt nooit gedacht dat ze ons zouden sluiten. Dit valt zwaar op de maag.”

Jacobs hoopt dat hij zijn bus opnieuw kan gebruiken zodra ook de parenclubs weer groen licht krijgen. Over drie weken dan maar? “Voor nieuwjaar laten ze ons niet heropenen”, denkt hij. “Dat is lastig, want ik heb 140 mensen die al betaald hebben voor de nacht van oud op nieuw. Intussen vrees ik voor het aantal besmettingen. Onze klanten laten zich niet tegenhouden. Ze gaan samenkomen bij elkaar thuis, waar van testen geen sprake is. Wij zijn voor hen de veiligste plaats ter wereld.”

(grvr)