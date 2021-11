Wout van Aert te gast in Kortrijk: “Bereid opofferingen te maken voor wegseizoen, al zou dat met pijn in het hart zjin”

Zoals aangekondigd was Wout van Aert te gast in Kortrijk op uitnodiging van privésponsor Caps, tevens hoofdsponsor van de wedstrijd. Voor de camera’s van Sporza blikte hij even vooruit op de nabije toekomst. Een WK-deelname lijkt verre van zeker.

“Het is inderdaad een unicum om mij langs de kant van een wedstrijd te zien staan”, zei Van Aert. “Voor mij is het een leuk uitje, temeer daar ik volgende week zelf opnieuw van start ga. Als ge in de zetel ligt, lijkt het heel gemakkelijk. Vandaag is een goede wake up om er de volgende week op training nog eens in te vliegen.”

Van Aert had de voorbije weken mooie cross gezien. “Ik heb enorm genoten van de wedstrijden die ik tot nu toe gezien heb”, zei de nationaal kampioen. “Er is altijd strijd geweest, tot in de finale. Ik ben benieuwd hoe ik daar ga tussenzitten. Volgens mij is het niveau van Iserbyt dit jaar serieus omhoog gegaan, het is indrukwekkend wat hij doet. Of ik meteen competitief zal zijn, is ook voor mij een vraagteken. Ik denk dat ik nog het specifieke ritme zal missen. Ik hou er rekening mee dat ik mijn eerste vier crossen, tot aan de ploegstage, niet te veel verwachtingen moet hebben. Het is mijn bedoeling om in de kerstperiode echt goed te zijn.”

De Kempenaar heeft veel respect voor zijn collega’s. “Ik vind het persoonlijk mooi dat de mensen uitkijken naar mijn terugkeer in het veld maar ik wil toch benadrukken dat de jongens die nu rijden op en top prof zijn en dat hun niveau zeer hoog ligt. Ik ben er zeker van dat het volgende week heel veel pijn zal doen en dat het niet makkelijk zal zijn om hen te volgen. Dat moeten de media en de mensen begrijpen. Hun prestaties moeten naar waarde geschat worden.”

Twijfels over WK

De hamvraag: wat na het BK in Middelkerke? Van Aert: “Dan vertrek ik met de ploeg op stage in functie van het wegseizoen. Voorlopig blijft het bij dit programma. Het WK? Wereldkampioen worden is altijd een hoofddoel. Ik heb drie truitjes in de kast hangen, het zou mooi zijn mocht er een vierde bijkomen. Maar in het veld heb ik alles bereikt wat ik kon bereiken en intussen is mijn focus verschoven naar de weg. Als het nodig is, wil ik daar opofferingen voor maken. Al zou dat zeker met pijn in het hart zijn. Met de jetlag die erbij komt, zal het een uitdaging worden om alles te combineren.”