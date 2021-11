Wereldkampioene Brand wint voor het derde jaar op rij in Kortrijk, Betsema neemt leiding X20 Trofee over

Lucinda Brand heeft in Kortrijk de tweede manche van de X20 Badkamers Trofee gewonnen. Denise Betsema neemt de leidersplaats over van de Amerikaanse Klara Honsinger. Sanne Cant knokte zich naar de zesde plaats.

Sneeuwregen en een weinig aangename temperatuur hadden van het snelle stadsparcours in Kortrijk een lastige bedoening gemaakt. Geen wedstrijd voor laagvliegers, integendeel. Voor Sanne Cant bijvoorbeeld. De Herentalse nam de kopstart maar ging, zoals helaas te vaak dit seizoen, in de eerste modderstrook tegen de grond. Waarna de kop werd overgenomen door… een andere Belgische. Marion Norbert Riberolle reed zowat een halve ronde aan de leiding maar toen was het aan de Nederlanders. Ceylin Alvarado, Denise Betsema en de rustig gestarte Lucinda Brand schoven al vrij snel door naar de leiding van de wedstrijd.

De beslissing zou vallen in de slotrondes. Alvarado was de eerste die de rol moest lossen en ook voor Betsema lag de snelheid van krachtpatser Brand te hoog. De renster van Trek Baloise Lions verkeert in bloedvorm en etaleerde dat eens te meer aan de boorden van de Leie. Dachten we! Plots reden Betsema en Alvarado weer in het wiel van hun landgenote. Een fietswissel zette Betsema dan weer op achterstand maar bij het ingaan van de laatste ronde kwam Betsema, met een propere fiets, weer aansluiten.

Toch was het Betsema die als eerste afhaakte. Brand hield de controle en gooide in de laatste ronde de remmen los. Alvarado verzette hemel en aarde om het wiel te houden maar de kracht van Brand maakte het verschil. Zege voor Brand dus, voor Alvarado en Denise Betsema.