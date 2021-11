Landgenote Lotte Lie begint olympisch biatlonseizoen met knappe vijftiende plaats

Onze landgenote Lotte Lie is het WB-seizoen begonnen met een knappe dertiende plaats in het Zweedse Ostersund. De Noors-Belgische was op de vijftien kilometer met een gemist schot meer dan drie minuten trager dan de Tsjechische winnares Marketa Davidova.

Lotte Lie - moeder Els is uit het Antwerpse Brasschaat - komt sinds vorig jaar uit voor België en dat begint vruchten af te werpen. In het Zweedse Ostersund eindigde ze knap vijftiende met slechts één misser uit twintig schoten. Op de vijftien kilometer leidt zo’n misser niet tot een strafronde maar wel tot een minuut extra straftijd. Lie miste haar enige schot in haar eerste beurt liggend maar bleef nadien foutloos. Nooit eerder deed ze beter dan een vijftiende plaats, wat haar uitzicht geeft op een selectie voor de Olympische Spelen, later deze winter in de Chinese hoofdstad Bejing.

Later vandaag beginnen de mannen aan hun twintig kilometer met onder meer onze landgenoot Thierry Langer en Florent Claude aan de start. (gvdl)