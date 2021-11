Belgische wedstrijden BNXT-League en kwartfinales Beker van België uitgesteld tot 15 december

De wedstrijden in de Belgische nationale ronde van de BNXT League gepland tijdens het weekend 3-5 december worden na de beslissing van de federale regering gisteren om geen publiek toe te laten bij indoor sportwedstrijden naar een latere datum uitgesteld.

Ook de wedstrijden van de kwartfinales van de Beker van België, georganiseerd door de Belgische Pro Basketball League vanaf de kwartfinales, gepland in het weekend van 10-12 december worden uitgesteld. Deze zullen afgewerkt worden in het weekend van 21-23 januari. De halve finale van de EuroMillions Basketball Cup, gepland in dat weekend, wordt uitgesteld naar een later tijdstip. De clubs hebben begrip voor de maatregelen die genomen werden, maar betreuren aan de andere kant het feit dat een sportwedstrijd op professioneel niveau niet als een indoorevenement met zittend publiek beschouwd wordt. De clubs willen zichzelf de kans geven de wedstrijden met publiek af te werken om de financiële schade te beperken.

Oostende en Antwerp Giants wel Europees

Oostende, dat uitkomt in de Champions League, en Antwerp Giants (FIBA Europe Cup) moeten in december wel Europees aan de bak. Oostende ontvangt op 8 december het Turkse Tofas en trekt op 21 december naar Strasbourg. De Giants hebben geluk met de kalender en moeten in de eerste helft van december twee keer op een rij op verplaatsing. Op 8 december in Kiev (Oekraïne) en op 15 december naar het Duitse Crailsheim waar de Belg Elias Lasisi actief is.